«Фанком Броук Бойз» — «Динамо» Кр: Артём Филиппов вывел динамовцев вперёд на 71-й минуте

В эти минуты идёт матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются кировские «Фанком Броук Бойз» и «Динамо». Команды играют на стадионе «ВятСШОР» в Кирове. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Куракиным (Сыктывкар). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Динамо».

На 71-й минуте полузащитник Артём Филиппов вывел динамовцев вперёд.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.