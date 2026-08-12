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Неймар отреагировал на пост Месси, посвящённый смерти отца

Неймар отреагировал на пост Месси, посвящённый смерти отца
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Форвард «Сантоса» Неймар отреагировал на пост нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, посвящённый смерти отца.

«Много силы тебе и твоей семье. Крепко обнимаю», — написал Неймар в комментариях под постом Месси в социальных сетях.

Отец Месси ушёл из жизни 8 августа 2026 года в возрасте 68 лет. Ранее сообщалось, что Хорхе Месси скончался в клинике города Росарио в возрасте 68 лет. Мужчина долгое время боролся с болезнью, с какой именно — не уточняется. Этим летом Лионель Месси в составе сборной Аргентины дошёл до финала чемпионата мира 2026 года, где южноамериканская команда уступила Испании (0:1).

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