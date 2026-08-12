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Калуга — Искра, результат матча 12 августа 2026, счет 5:0, второй раунд Кубка России 2026/2027

«Калуга» разгромила «Искру» в матче второго раунда Кубка России сезона-2026/2027
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Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Калуга» и смоленская «Искра». Команды играли на стадионе «Спутник» в Калуге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Марушко (Самара). Игра завершилась победой калужской команды – 5:0.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 17:00 МСК
Калуга
Калуга
Окончен
5 : 0
Искра
Смоленск
1:0 Бахарев – 11'     2:0 Перваков – 15'     3:0 Бахарев – 21'     4:0 Суханов – 70'     5:0 Клищенко – 84'    

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Калуги» Глеб Бахарев. Спустя четыре минуты преимущество хозяев поля удвоил полузащитник Никита Перваков. На 21-й минуте Бахарев оформил дубль. Четвёртый мяч в ворота «Искры» отправил Илья Суханов на 70-й минуте. Счёт 5:0 сделал Данила Клищенко на 84-й минуте.

Таким образом, «Калуга» вышла в третий раунд Пути регионов Кубка России, а «Искра» покинула турнир.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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