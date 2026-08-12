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Защитник Стефан Пош подписал контракт с «Майнцем»

Защитник Стефан Пош подписал контракт с «Майнцем»
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Защитник сборной Австрии Стефан Пош подписал контракт с «Майнцем», перейдя из итальянского «Комо». Футболист выступал за немецкий клуб во второй половине сезона-2025/2026 в рамках арендного соглашения.

«Несмотря на то, что зимой ситуация складывалась непросто, я понял, что «Майнц» — это то, что мне нужно. Сразу почувствовал себя на своём месте. Очень рад, что могу и дальше быть частью этой команды, и с нетерпением жду новый сезон.

С прошлогодним составом у нас с зимы всё складывалось очень хорошо, а теперь к нам присоединились ещё несколько по-настоящему классных ребят. Чувствую себя здесь комфортно и с нетерпением жду новый сезон. Но ясно и то, что в следующем году нам тоже ничего не дадут просто так, нам придётся усердно работать, чтобы достичь своих целей. Так что за дело», — приводит слова Поша официальный сайт «Майнца».

В минувшем сезоне Стефан Пош провёл 20 матчей за немецкую команду, в которых забил два гола.

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