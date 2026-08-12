«Астрахань» победила «Машук-КМВ» в матче второго раунда Кубка России

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались «Астрахань» и «Машук-КМВ» из Пятигорска. Встреча прошла на стадионе имени Александра Колосова в Астрахани. В качестве главного арбитра выступил Евгений Седов из Калининграда. Победу со счётом 1:1 (4:3 пен.) праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч забил полузащитник хозяев Иван Кудряшов на 21-й минуте. Футболист «Машук-КМВ» Расул Гыстаров сравнял счёт на 32-й минуте. В оставшееся основное время матча команды на отметились результативными действиями, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Астрахани» — 4:3.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).