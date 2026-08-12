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Астрахань — Машук-КМВ: результат матча 12 августа 2026, счет 1:1 (4:3 пен.), 2-й раунд Кубка России сезона-2026/2027

«Астрахань» победила «Машук-КМВ» в матче второго раунда Кубка России
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Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались «Астрахань» и «Машук-КМВ» из Пятигорска. Встреча прошла на стадионе имени Александра Колосова в Астрахани. В качестве главного арбитра выступил Евгений Седов из Калининграда. Победу со счётом 1:1 (4:3 пен.) праздновали футболисты команды хозяев.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 18:00 МСК
Астрахань
Астрахань
Окончен
1 : 1
4 : 3
Машук-КМВ
Пятигорск
1:0 Кудряшов – 21'     1:1 Гыстаров – 32'    

Первый мяч забил полузащитник хозяев Иван Кудряшов на 21-й минуте. Футболист «Машук-КМВ» Расул Гыстаров сравнял счёт на 32-й минуте. В оставшееся основное время матча команды на отметились результативными действиями, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Астрахани» — 4:3.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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