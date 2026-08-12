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Амкар-Пермь — Победа НН, результат матча 12 августа 2026, счет 2:0, второй раунд Кубка России 2026/2027

«Амкар-Пермь» обыграл «Победу НН» и вышел в третий раунд Кубка России
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Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Амкар-Пермь» и «Победа НН». Команды играли на стадионе «Звезда» в Перми. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Сухановым. Игра завершилась победой пермской команды — 2:0.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 17:00 МСК
Амкар-Пермь
Пермь
Окончен
2 : 0
Победа НН
Нижний Новгород
1:0 Мацукатов – 52'     2:0 Голдобин – 69'    

На 52-й минуте счёт открыл полузащитник «Амкара» Алекс Мацукатов. На 69-й минуте преимущество хозяев поля удвоил нападающий Никита Голдобин.

Таким образом, «Амкар-Пермь» вышел в третий раунд Пути регионов Кубка России, а «Победа НН» покинула турнир.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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