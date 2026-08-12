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Ижевск — Торпедо Миасс: результат матча 12 августа 2026, счет 1:2, 2-й раунд Кубка России сезона-2026/2027

«Торпедо» Миасс победил «Ижевск» в матче второго раунда Кубка России
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Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались «Ижевск» и «Торпедо» Миасс. Встреча прошла на стадионе «Купол» в Ижевске. В качестве главного арбитра выступил Владимир Сивков из Перми. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 18:00 МСК
Ижевск
Ижевск
Окончен
1 : 2
Торпедо Миасс
Миасс
0:1 Югалдин – 50'     0:2 Балахонов – 68'     1:2 Бочаров – 84'    

Первый мяч забил полузащитник гостей Дмитрий Югалдин на 50-й минуте. На 68-й минуте защитник Александр Балахонов удвоил преимущество «Торпедо» Миасс. На 84-й минуте защитник хозяев Антон Бочаров реализовал пенальти и отыграл один мяч, установив окончательный счёт — 1:2.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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