«Торпедо» Миасс победил «Ижевск» в матче второго раунда Кубка России

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались «Ижевск» и «Торпедо» Миасс. Встреча прошла на стадионе «Купол» в Ижевске. В качестве главного арбитра выступил Владимир Сивков из Перми. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч забил полузащитник гостей Дмитрий Югалдин на 50-й минуте. На 68-й минуте защитник Александр Балахонов удвоил преимущество «Торпедо» Миасс. На 84-й минуте защитник хозяев Антон Бочаров реализовал пенальти и отыграл один мяч, установив окончательный счёт — 1:2.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).