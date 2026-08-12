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Шумбрат — 2DROTS: результат матча 12 августа 2026, счет 1:1 (4:5 пен.), 2-й раунд Кубка России сезона-2026/2027

2DROTS победили «Шумбрат» во втором раунде Кубка России
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Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались саранский «Шумбрат» и медийная команда 2DROTS. Игра прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Клюевым (Воронеж). Победу со счётом 1:1 (5:4 пен.) праздновали футболисты команды гостей.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 17:00 МСК
Шумбрат
Саранск
Окончен
1 : 1
4 : 5
2DROTS
Москва
1:0 Молодцов – 25'     1:1    

Первый мяч забил защитник хозяев Артём Молодцов на 25-й минуте. Защитник гостей Антон Полюткин сравнял счёт на 90+3-й минуте. Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты 2DROTS — 5:4

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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