2DROTS победили «Шумбрат» во втором раунде Кубка России

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались саранский «Шумбрат» и медийная команда 2DROTS. Игра прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Клюевым (Воронеж). Победу со счётом 1:1 (5:4 пен.) праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч забил защитник хозяев Артём Молодцов на 25-й минуте. Защитник гостей Антон Полюткин сравнял счёт на 90+3-й минуте. Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты 2DROTS — 5:4

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).