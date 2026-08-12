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Хавбек «Ман Сити» Калвин Филлипс проведёт сезон-2026/2027 в аренде в «Шеффилд Юнайтед»

Хавбек «Ман Сити» Калвин Филлипс проведёт сезон-2026/2027 в аренде в «Шеффилд Юнайтед»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс перешёл в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды до конца сезона-2026/2027. Ранее хавбек выступал за «клинков» во второй половине сезона-2025/2026.

«Именно этого я и хотел. Моя карьера была испорчена последней игрой и травмой после неё, так что я здесь, чтобы всё исправить.

Состав почти такой же, как в прошлом году, я рад видеть всех и с нетерпением жду возможности вернуться в хорошей форме. Приятно снова переступить порог «Ширклиффа». Вижу, что предсезонная подготовка была тяжёлой, но ребята отлично справились, так что я рад начать тренировки и включиться в процесс», — приводит слова Филлипса официальный сайт «Шеффилд Юнайтед».

В минувшем сезоне Филлипс принял участие в трёх матчах за «Шеффилд», не отметившись результативными действиями. По данным сайта Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн. Его контракт с «Ман Сити» истекает летом 2027 года.

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