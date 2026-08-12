«Спартак» Тамбов — «СКА-Ростов»: Роман Тугарев открыл счёт на 28-й минуте

В эти минуты идёт матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются тамбовский «Спартак» и медийный клуб «СКА-Ростов». Команды играют на стадионе «Спартак» в Тамбове. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Дмитрием Прокоповым (Волгоград). Счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт открыл полузащитник медийной команды Роман Тугарев на 28-й минуте.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша турнира красно-белые победили «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.