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Спартак Тамбов — СКА-Ростов: Роман Тугарев открыл счёт на 28-й минуте в матче Кубка России 2026/2027

«Спартак» Тамбов — «СКА-Ростов»: Роман Тугарев открыл счёт на 28-й минуте
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В эти минуты идёт матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются тамбовский «Спартак» и медийный клуб «СКА-Ростов». Команды играют на стадионе «Спартак» в Тамбове. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Дмитрием Прокоповым (Волгоград). Счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 19:00 МСК
Спартак Тм
Тамбов
Окончен
1 : 1
4 : 2
СКА-Ростов
0:1 Тугарев – 28'     1:1 Омаров – 81'    

Счёт открыл полузащитник медийной команды Роман Тугарев на 28-й минуте.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша турнира красно-белые победили «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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