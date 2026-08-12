«Фанком Броук Бойз» не смогли обыграть кировское «Динамо» в матче Кубка России

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались кировские «Фанком Броук Бойз» и «Динамо». Команды играли на стадионе «ВятСШОР» в Кирове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Куракиным (Сыктывкар). «Динамо» одержало победу со счётом 2:0.

На 71-й минуте полузащитник Артём Филиппов вывел динамовцев вперёд. Нападающий Билал Билалов удвоил преимущество команды на 81-й минуте.

Таким образом, «Динамо» вышло в третий раунд Пути регионов Кубка России, а «Фанком Броук Бойз» покинули турнир.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.