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Ромелу Лукаку подписал контракт с «Фенербахче»

Ромелу Лукаку подписал контракт с «Фенербахче»
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Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку подписал контракт с «Фенербахче», перейдя из «Наполи».

«Здравствуйте, дорогие болельщики «Фенербахче». Для меня большая честь и привилегия присоединиться к вашему клубу и быть частью команды с такой удивительной историей.

Честно говоря, у нас отличная команда, очень рад быть частью такого сильного состава. Каждый день я буду усердно работать, выкладываться по максимуму на тренировках, чтобы помогать команде наилучшим образом. Хочу отдать должное каждому моменту, проведённому на поле, чтобы команда выигрывала свои матчи.

Хочу поблагодарить правление и нашего наставника прежде всего за доверие и веру, которые они оказали мне как личности, а также за веру в мои способности как футболиста.

Я на 100% готов, готов выйти на поле. Для меня это тоже немного эмоциональный момент. Потому что через много лет возвращаюсь в Турцию. Как вы знаете, я жил здесь в детстве и именно здесь вместе с отцом открыл для себя мир профессионального футбола. Поэтому возвращение для меня будет очень особенным и весьма эмоциональным моментом. Испытываю огромную гордость от того, что это происходит с «Фенербахче». Спасибо за вашу поддержку. До скорой встречи», — приводит слова Лукаку официальный сайт «Фенербахче».

В прошедшем сезоне 33-летний форвард провёл лишь семь матчей за клуб во всех турнирах и забил один гол — бо́льшую часть сезона он пропустил из-за травмы. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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