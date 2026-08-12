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Депортиво — Реал Мадрид, онлайн-трансляция товарищеского матча начнется в 22:00, 12 августа 2026

«Депортиво» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 12 августа, состоится контрольный матч, в котором встретятся «Депортиво» из Ла-Коруньи и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Абанка-Риасор» в Ла-Корунье. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
Депортиво
Ла-Корунья, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 86 очков и занял второе место, уступив «Барселоне» с 94 очками.

«Депортиво» выступит в высшем дивизионе чемпионата Испании в сезоне-2026/2027. По итогам сезона-2025/2026 команда заняла второе место в Сегунде, набрав 77 очков, и завоевала право сыграть в Ла Лиге.

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