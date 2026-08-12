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ЦСКА сделал предложение аргентинскому «Расингу» по трансферу защитника — Грова

ЦСКА сделал предложение аргентинскому «Расингу» по трансферу защитника — Грова
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ЦСКА сделал предложение аргентинскому «Расингу» по трансферу уругвайского правого защитника Гастона Мартирены, сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети X.

Красно-синие предложили аргентинскому клубу € 2,6 млн, а также защитника Рамиро Ди Лусиано, однако «Расинг» запрашивает € 3,6 млн. При этом ЦСКА уведомил «Расинг», что будет придерживаться первоначального предложения.

Мартирена выступает за аргентинский клуб с лета 2023 года. За клуб 26-летний защитник провёл 109 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал 14 результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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