15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Астон Вилла: составы команд на Суперкубок УЕФА 2026, 12 августа 2026

«ПСЖ» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на Суперкубок УЕФА — 2026
Комментарии

Сегодня, 12 августа, состоится матч Суперкубка УЕФА 2026 года между клубами «ПСЖ» (Франция) и «Астон Вилла» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра выступит Омар Абдулкадир Артан из Сомали. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд

«ПСЖ»: Сафонов, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Хакими, Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Аклиуш, Дуэ.

«Астон Вилла»: Бизот, Кэш, Торрес, Матсен, Линделёф, Гомес, Камара, Макгинн, Буэндия, Хеммингс, Маджо.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.

Материалы по теме
«Не знаю, в какой форме мои футболисты подойдут к матчу». Луис Энрике — о Суперкубке УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android