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Сенне Ламменс стал новым первым номером «Манчестер Юнайтед»

Сенне Ламменс стал новым первым номером «Манчестер Юнайтед»
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24-летний бельгийский вратарь Сенне Ламменс стал новым первым номером «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Ламменс перешёл в английский клуб из «Антверпена» летом 2025 года. На тот момент под первым номером выступал турецкий голкипер Алтай Байындыр, который проведёт наступающий сезон в аренде в «Сельте».

В минувшем сезоне Ламменс провёл 33 матча за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол и восемь раз отыграл «на ноль». В составе сборной Бельгии на ЧМ-2026 голкипер принял участие в одной встрече. Контракт игрока с «МЮ» рассчитан до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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