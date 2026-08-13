Луис Энрике в девятый раз обыграл команду Унаи Эмери
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в девятый раз обыграл команду Унаи Эмери. Это случилось в матче Суперкубка УЕФА 2026 года, в котором «ПСЖ» переиграл «Астон Виллу» (2:1). Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали.
Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20' 1:1 Маджо – 45' 2:1 Дуэ – 61'
Ранее Энрике восемь раз побеждал команды Эмери, трижды проиграл, одна встреча завершилась вничью
В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.
«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.
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