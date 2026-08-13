Луис Энрике в девятый раз обыграл команду Унаи Эмери

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в девятый раз обыграл команду Унаи Эмери. Это случилось в матче Суперкубка УЕФА 2026 года, в котором «ПСЖ» переиграл «Астон Виллу» (2:1). Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали.

Ранее Энрике восемь раз побеждал команды Эмери, трижды проиграл, одна встреча завершилась вничью

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.