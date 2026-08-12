Чемпион английской Премьер-лиги сезона-2015/2016 выставлен на продажу — The Athletic

Английский футбольный клуб «Лестер Сити» выставлен на продажу, об этом сообщил The Athletic.

По информации источника, владельцы рассчитывают получить за клуб порядка $ 300 млн, однако вероятная итоговая сумма может снизиться до $ 200 млн из-за того, что команда выбыла в третий по силе дивизион английского чемпионата.

Для привлечения инвесторов инвестиционный банк Citigroup подготовил презентацию. В рамках сделки потенциальным покупателям предлагается портфель активов: стадион «Кинг Пауэр», тренировочная база «Сиграв», база женской команды «Белвуар Драйв», земельные участки, академия, женская команда «Лестера», а также бельгийский клуб «Ауд‑Хеверле Левен». По оценке на 2025 год, совокупная стоимость объектов недвижимости составляет $ 275 млн.

В истории «Лестера» — звание чемпиона Англии (2016), три победы в Кубке английской лиги (1964, 1997, 2000), две — в Суперкубке (1971, 2021) и одна — в Кубке страны (2021).