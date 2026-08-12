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Роналдиньо опубликовал пост, обратившись к «ПСЖ» перед матчем Суперкубка УЕФА — 2026

Роналдиньо опубликовал пост, обратившись к «ПСЖ» перед матчем Суперкубка УЕФА — 2026
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Бывший футболист сборной Бразилии и «ПСЖ» Роналдиньо опубликовал пост, обратившись к парижской команде перед матчем Суперкубка УЕФА — 2026 с «Астон Виллой». Игра пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра выступит Омар Абдулкадир Артан из Сомали.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вперёд, Париж!» — написал Роналдиньо на своей странице в социальной сети Х.

Роналдиньо выступал за парижский клуб с 2001 по 2003 год. В составе «ПСЖ» футболист становился обладателем Кубка Интертото.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.
«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.

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