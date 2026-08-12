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«Зенит» провёл открытую тренировку перед Александринским театром

«Зенит» провёл открытую тренировку перед Александринским театром
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Санкт-петербургский «Зенит» провёл открытую тренировку перед Александринским театром.

Ранее клуб организовывал подобные мероприятия для горожан и туристов на знаковых площадках Санкт‑Петербурга: на Дворцовой площади, возле памятника «Медный всадник» и в Михайловском саду.

Фото: ФК «Зенит»

Фото: ФК «Зенит»

Фото: ФК «Зенит»

В этом году формат расширили. Помимо основной команды, открытые тренировки провели «Зенит‑2» и женская команда клуба. Для болельщиков подготовили насыщенную программу — выставку трофеев, игровые и развлекательные активности, а также концерт, главным исполнителем на котором выступила группа «Пицца».

Фото: ФК «Зенит»

Фото: ФК «Зенит»

По итогам трёх туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер‑Лиги с шестью очками. В воскресенье, 16 августа, подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Динамо».

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