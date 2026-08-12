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Строгино — Торпедо-Владимир, результат матча 12 августа 2026, счет 0:3, Кубок России 2026/2027; Сокол — Ильпар, счет 3:1

Саратовский «Сокол» и «Торпедо-Владимир» вышли в третий раунд Пути регионов Кубка России
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Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались саратовский «Сокол» и Ильинский «Ильпар». Встреча проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра выступил Артём Катайкин. Победу со счётом 3:1 праздновала команда хозяев поля.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 18:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
3 : 1
Ильпар
Ильинский
0:1 Родин – 43'     1:1 Клементьев – 45+1'     2:1 Шпитальный – 51'     3:1 Костин – 90'    

Счёт открыл защитник «Ильпара» Михаил Родин на 43-й минуте. В конце первого тайма на 45+1-й минуте игрок хозяев поля Илья Клементьев сравнял счёт. Во втором тайме на 51-й минуте нападающий Владислав Шпитальный вывел «Сокол» вперёд. На 90-й минуте форвард Владислав Костин реализовал пенальти и установил окончательный счёт — 3:1.

В параллельном матче «Торпедо-Владимир» обыграло московское «Строгино» (3:0). Голами отметились полузащитники Константин Симаков, Сергей Черненко и Константин Попов.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 18:00 МСК
Строгино
Москва
Окончен
0 : 3
Торпедо-Владимир
Владимир
0:1 Симаков – 1'     0:2 Черненко – 64'     0:3 Попов – 67'    

Таким образом, саратовский «Сокол» и «Торпедо-Владимир» вышли в третий раунд Пути регионов Кубка России.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).

Календарь Кубка России-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России-2026/2027
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