Саратовский «Сокол» и «Торпедо-Владимир» вышли в третий раунд Пути регионов Кубка России

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались саратовский «Сокол» и Ильинский «Ильпар». Встреча проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра выступил Артём Катайкин. Победу со счётом 3:1 праздновала команда хозяев поля.

Счёт открыл защитник «Ильпара» Михаил Родин на 43-й минуте. В конце первого тайма на 45+1-й минуте игрок хозяев поля Илья Клементьев сравнял счёт. Во втором тайме на 51-й минуте нападающий Владислав Шпитальный вывел «Сокол» вперёд. На 90-й минуте форвард Владислав Костин реализовал пенальти и установил окончательный счёт — 3:1.

В параллельном матче «Торпедо-Владимир» обыграло московское «Строгино» (3:0). Голами отметились полузащитники Константин Симаков, Сергей Черненко и Константин Попов.

Таким образом, саратовский «Сокол» и «Торпедо-Владимир» вышли в третий раунд Пути регионов Кубка России.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).