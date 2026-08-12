«Муром» выбил липецкий «Металлург» из Кубка России

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались «Муром» и липецкий «Металлург». Встреча проходила на стадионе имени Виктора Лосева в Муроме. В качестве главного арбитра выступил Даниил Логвинов. Игра закончилась победой команды хозяев поля со счётом 0:0 (5:3 пен.).

Команды не смогли открыть счёт по ходу встречи. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Мурома».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша турнира красно-белые победили «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.