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Муром — Металлург Лп, результат матча 12 августа 2026, счет 0:0, 5:3 пен. Кубок России 2026/2027

«Муром» выбил липецкий «Металлург» из Кубка России
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Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались «Муром» и липецкий «Металлург». Встреча проходила на стадионе имени Виктора Лосева в Муроме. В качестве главного арбитра выступил Даниил Логвинов. Игра закончилась победой команды хозяев поля со счётом 0:0 (5:3 пен.).

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 18:00 МСК
Муром
Муром
Окончен
0 : 0
5 : 3
Металлург Лп
Липецк

Команды не смогли открыть счёт по ходу встречи. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Мурома».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша турнира красно-белые победили «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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