«Тосно» уступил «Череповцу» и завершил выступления в Кубке России

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались «Тосно» и «Череповец». Встреча прошла на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде. В качестве главного арбитра выступил Василий Смирнов из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 0:0 (5:4 пен.) праздновали футболисты «Череповца».

Команды не отметились результативными действиями в основное время матча, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Череповца» — 5:4.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).