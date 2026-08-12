15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Душан Влахович перешёл в «Бешикташ»

Душан Влахович перешёл в «Бешикташ»
Комментарии

Сербский нападающий Душан Влахович стал игроком «Бешикташа». Об этом сообщает аккаунт турецкого клуба в социальной сети X.

Ранее в прессе появлялась информация, что контракт футболиста будет рассчитан до лета 2029 года. Зарплата сербского форварда составит € 8 млн в год без учёта бонусов. Также Влахович получит крупный бонус за подписание соглашения.

В сезоне-2025/2026 Влахович принял участие в 23 матчах за туринский «Ювентус» во всех турнирах. В них он забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 35 млн.

Материалы по теме
«Спартак» берёт вратаря, замена Родри для «Сити» и Лукаку в Турции. Трансферы и слухи дня
«Спартак» берёт вратаря, замена Родри для «Сити» и Лукаку в Турции. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android