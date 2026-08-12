Душан Влахович перешёл в «Бешикташ»

Сербский нападающий Душан Влахович стал игроком «Бешикташа». Об этом сообщает аккаунт турецкого клуба в социальной сети X.

Ранее в прессе появлялась информация, что контракт футболиста будет рассчитан до лета 2029 года. Зарплата сербского форварда составит € 8 млн в год без учёта бонусов. Также Влахович получит крупный бонус за подписание соглашения.

В сезоне-2025/2026 Влахович принял участие в 23 матчах за туринский «Ювентус» во всех турнирах. В них он забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 35 млн.