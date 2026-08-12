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Mundo Deportivo: Альварес обсудил с Симеоне переход в «Барселону»

Mundo Deportivo: Альварес обсудил с Симеоне переход в «Барселону»
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Нападающий Хулиан Альварес обсудил с главным тренером мадридского «Атлетико» Диего Симеоне своё желание перейти в «Барселону», об этом сообщает Mundo Deportivo.

Разговор между футболистом и наставником состоялся перед тренировкой, которую Альварес впервые провёл после отпуска. По данным источника, игрок и тренер приехали на базу очень рано. Именно тогда и прошёл их диалог. В ходе беседы Альварес затронул вопрос своего будущего, на что Симеоне ответил — окончательное решение остаётся за клубом, а роль тренера сводится к оценке спортивной составляющей.

Нападающего сопровождали его представители, прибывшие в Мадрид для урегулирования ситуации. При этом «Атлетико» по‑прежнему не намерен продавать игрока.

Альварес перешёл в «Атлетико» из «Манчестер Сити» летом 2024 года за € 75 млн плюс € 20 млн в виде бонусов. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. В прошлом сезоне форвард забил 20 голов и отдал девять результативных передач в 49 матчах.

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