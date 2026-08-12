Сеск Фабрегас высказался перед товарищеским матчем «Комо» и «Арсенала»

Бывший полузащитник «Арсенала», а ныне главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегас высказался перед товарищеским матчем с лондонским клубом. Игра пройдёт сегодня, 12 августа, начало — в 21:30 мск.

«Для нас это огромный вызов, важный матч и огромная возможность. Я бы сказал, что следующие два матча — отличный шанс понять, где мы находимся, какого уровня можем достичь в преддверии Лиги чемпионов. Выступление перед 65 тыс. зрителей на фантастическом стадионе против игроков мирового класса в невероятной атмосфере станет для нас бесценным опытом.

Знаю, как только было объявлено о матче, многие болельщики купили билеты. Как город и как клуб действительно гордимся тем, что приехали сюда и сыграем такой важный матч с «Арсеналом», командой, которая дошла до финала Лиги чемпионов и выиграла английскую Премьер-лигу. Это ещё один шаг на нашем пути и прекрасная возможность для всех», — приводит слова Фабрегаса официальный сайт «Комо».