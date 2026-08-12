Клуб Медиалиги «СКА-Ростов» проиграл тамбовскому «Спартаку» и вылетел из Кубка России

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались тамбовский «Спартак» и медийный клуб «СКА-Ростов». Команды играли на стадионе «Спартак» в Тамбове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Прокоповым. Игра закончилась победой красно-белых со счётом 1:1 (4:2 пен.).

Счёт открыл полузащитник медийной команды Роман Тугарев на 28-й минуте. Во втором тайме на 81-й минуте защитник красно-белых Мурад Омаров сравнял счёт. В серии пенальти точнее оказались игроки «Спартака».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша турнира красно-белые победили «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.