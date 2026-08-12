«Не то, что промахиваются, они проваливаются». Бубнов — о трансферах ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о трансферах ЦСКА.

— У них несколько трансферов провалились, которые они хотели за хорошие деньги.

— Они стали промахиваться часто.

— Не то, что промахиваются, они проваливаются. Раньше практически не было. Они брали хороших игроков за небольшую цену, причём с молодыми не ошибались.

— Нужен результативный нападающий уже очень давно и очень долго.

— Что касается нападающего, это я согласен. Они всё равно ищут, найдут. Всё зависит от задач, которые ставятся, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После трёх матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал пять очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице.