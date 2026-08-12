Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА с «Астон Виллой»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе французской команды на матч Суперкубка УЕФА 2026 с «Астон Виллой». Игра пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра выступит Омар Абдулкадир Артан из Сомали. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Хакими, Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Аклиуш, Дуэ.

В прошедшем сезоне Матвей Сафонов провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3. «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.