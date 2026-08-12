Президент Аргентины Милей поддержал Месси после смерти отца

Президент Аргентины Хавьер Милей выразил поддержку Лионелю Месси после смерти его отца. Хорхе Месси скончался 8 августа 2026 года в клинике города Росарио в возрасте 68 лет после продолжительной болезни, конкретная причина не раскрывается.

«Будь сильным, капитан. Спасибо за ту радость и гордость, которые ты и твой отец дарили всем аргентинцам. Сегодня мы мысленно с тобой и будем рядом — какой бы путь ты ни выбрал», — говорится в сообщении Милея в соцсети.

Сам Месси, выступающий за «Интер Майами» и сборную Аргентины, ранее опубликовал в соцсети личное письмо, адресованное отцу.

Этим летом Лионель Месси в составе национальной команды дошёл до финала чемпионата мира 2026 года, в котором Аргентина уступила сборной Испании со счётом 0:1.