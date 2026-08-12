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«Наполи» поблагодарил Ромелу Лукаку после перехода в «Фенербахче»

«Наполи» поблагодарил Ромелу Лукаку после перехода в «Фенербахче»
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Итальянский «Наполи» адресовал слова благодарности нападающему Ромелу Лукаку в связи с его переходом в турецкий «Фенербахче». Сегодня, 12 августа, было объявлено о трансфере футболиста.

«За каждое выигранное единоборство, за каждый забитый гол — спасибо, Ромелу!» — говорится в сообщении неаполитанского клуба.

В прошедшем сезоне 33-летний форвард провёл лишь семь матчей за клуб во всех турнирах и забил один гол — бо́льшую часть сезона он пропустил из-за травмы. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

«Наполи» завершил минувший сезон Серии А на втором месте с 76 очками после 38 встреч. Победителем итальянского чемпионата в сезоне-2025/2026 стал миланский «Интер», набравший 87 очков.

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