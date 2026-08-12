15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Волгарь — Победа, результат матча 12 августа 2026, счет 2:0, Кубок России 2026/2027

«Волгарь» обыграл «Победу» из Хасавюрта в Кубке России
Комментарии

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались астраханский «Волгарь» и «Победа» из Хасавюрта. Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани. В качестве главного арбитра выступил Игорь Колыванов. Победу со счётом 2:0 праздновала команда хозяев.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 19:30 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
2 : 0
Победа
Хасавюрт
1:0     2:0    

Счёт открыл полузащитник астраханской команды Данил Полубояринов во втором тайме на 55-й минуте. В конце встречи на 85-й минуте хавбек Данил Аносов забил второй гол хозяев поля.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша турнира красно-белые победили «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
Материалы по теме
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА. В соперниках – «Астон Вилла». LIVE
Live
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА. В соперниках – «Астон Вилла». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android