«Волгарь» обыграл «Победу» из Хасавюрта в Кубке России

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались астраханский «Волгарь» и «Победа» из Хасавюрта. Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани. В качестве главного арбитра выступил Игорь Колыванов. Победу со счётом 2:0 праздновала команда хозяев.

Счёт открыл полузащитник астраханской команды Данил Полубояринов во втором тайме на 55-й минуте. В конце встречи на 85-й минуте хавбек Данил Аносов забил второй гол хозяев поля.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша турнира красно-белые победили «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.