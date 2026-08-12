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Кубок России по футболу 2026/2027: результаты на 12 августа 2026, календарь, таблица

Кубок России — 2026/2027 по футболу: результаты на 12 августа, календарь, таблица
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В среду, 12 августа, прошли матчи второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты встреч второго раунда Пути регионов Кубка России на 12 августа:

«Авангард» (Курск) – «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск) – 1:1 (5:4 пен.);
«Волна» (Нижний Новгород) – «Тюмень» – 2:1;
«Динамо-Барнаул» – «Динамо» Владивосток – 0:0 (4:3 пен.);
«Звезда» (Санкт-Петербург) – «Луки-Энергия» (Великие Луки) – 1:2;
КДВ (Томск) – «Сибирь» (Новосибирск) – 2:2 (5:4 пен.);
«Красное Знамя СиндЕкат» (Ногинск) – «Динамо-Брянск» – 2:0;
«Иртыш» (Омск) – «Сатурн» (Раменское) – 1:1 (4:2 пен.);
«Ангушт» (Назрань) – «Дружба» (Майкоп) – 0:0 (2:4 пен.);
«Шумбрат» (Саранск) – 2DROTS (Москва) – 1:1 (4:5 пен.);
«Калуга» – «Искра» (Смоленск) – 5:0;
«Амкар» (Пермь) – «Победа» (Нижний Новгород) – 2:0;
«Фанком Броук Бойз» (Киров) – «Динамо» (Киров) – 0:2;
«Астрахань» – «Машук-КМВ» (Пятигорск) – 1:1 (4:3 пен.);
«Муром» – «Металлург» (Липецк) – 0:0 (5:3 пен.);
«Ижевск» – «Торпедо-Миасс» – 1:2;
«Сокол» (Саратов) – «Ильпар» (Пермь) – 3:1;
«Строгино» (Москва) – «Торпедо-Владимир» – 0:3;
«Тосно» (Санкт-Петербург) – «Череповец» – 0:0 (4:5 пен.);
«Спартак» (Тамбов) – «СКА-Ростов» – 1:1 (4:2 пен.);
«Химик» (Дзержинск) – «Носта» (Новотроицк) – 2:3;
«Волгарь» (Астрахань) – «Победа» (Хасавюрт) – 2:0.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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