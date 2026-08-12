Зырянов — о тренировке «Зенита»: спорт и культура идут в Петербурге вместе

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался об открытой тренировке сине-бело-голубых на площади Островского, которая прошла сегодня, 12 августа.

«Мы уже в пятый раз проводим открытую тренировку. Это становится доброй традицией и уникальным событием для Санкт-Петербурга, для горожан. Мы не просто так проводим наши тренировки в знаковых местах города. Сегодня у стен старейшего театра России проводится открытая тренировка, которая, надеюсь, понравится нашим болельщикам. 2026 год губернатор объявил годом петербургской культуры, а Александринскому театру в этом году исполняется 270 лет. Спорт и культура идут в Петербурге вместе. И, конечно, повторюсь, для болельщиков это большое-большое событие», — приводит слова Зырянова официальный сайт сине-бело-голубых.

Ранее клуб организовывал подобные мероприятия для горожан и туристов на знаковых площадках Санкт‑Петербурга — на Дворцовой площади, возле памятника «Медный всадник» и в Михайловском саду.

По итогам трёх туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер‑Лиги с шестью очками. В воскресенье, 16 августа, подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Динамо».