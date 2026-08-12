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Арсенал — Комо, результат матча 12 августа 2026, счет 1:1, товарищеский матч

«Арсенал» и «Комо» не выявили победителя в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались английский «Арсенал» и итальянский «Комо». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 августа 2026, среда. 21:30 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 1
4 : 3
Комо
Комо, Италия
1:0 Льюис-Скелли – 33'     1:1 Батурина – 43'    

На 33-й минуте счёт открыл защитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли. Ответный мяч итальянского клуба на счету Мартина Батурины. Полузащитник отличился на 43-й минуте.

«Арсенал» завершил сезон-2025/2026 в английской Премьер-лиге, став чемпионом турнира. Команда набрала 85 очков в 38 матчах. В Лиге чемпионов УЕФА прошедшего сезона «канониры» дошли до финала, где уступили «Пари Сен-Жермен» — 1:1 (3:4 пен.). В чемпионате Италии «Комо» занял четвёртое место, заработав 71 очко в 38 играх. Победителем Серии А в сезоне-2025/2026 стал миланский «Интер», набравший 87 очков.

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