«Арсенал» и «Комо» не выявили победителя в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались английский «Арсенал» и итальянский «Комо». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встреча завершилась вничью — 1:1.

На 33-й минуте счёт открыл защитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли. Ответный мяч итальянского клуба на счету Мартина Батурины. Полузащитник отличился на 43-й минуте.

«Арсенал» завершил сезон-2025/2026 в английской Премьер-лиге, став чемпионом турнира. Команда набрала 85 очков в 38 матчах. В Лиге чемпионов УЕФА прошедшего сезона «канониры» дошли до финала, где уступили «Пари Сен-Жермен» — 1:1 (3:4 пен.). В чемпионате Италии «Комо» занял четвёртое место, заработав 71 очко в 38 играх. Победителем Серии А в сезоне-2025/2026 стал миланский «Интер», набравший 87 очков.