«Ноттингем Форест» обыграл «Байер» в товарищеском матче благодаря голу на 90-й минуте

Окончен товарищеский матч, в котором встречались английский «Ноттингем Форест» и немецкий «Байер». Встреча завершилась победой «лесников» со счётом 2:1.

На четвёртой минуте счёт открыл нападающий «Ноттингема» Дан Ндой. На 33-й минуте форвард «фармацевтов» Патрик Шик забил ответный мяч. Арно Калимуэндо забил победный гол на 90-й минуте.

«Ноттингем Форест» завершил сезон-2025/2026 в английской Премьер-лиге на 16-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 44 очка в 38 матчах. Чемпионом АПЛ с 85 очками стал лондонский «Арсенал». В чемпионате Германии «Байер» занял шестое место, заработав 59 очков в 34 играх. Победителем Бундеслиги в сезоне-2025/2026 стала мюнхенская «Бавария», набравшая 89 очков.