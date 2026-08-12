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Ноттингем Форест — Байер, результат матча 12 августа 2026, счет 2:1, товарищеский матч

«Ноттингем Форест» обыграл «Байер» в товарищеском матче благодаря голу на 90-й минуте
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Окончен товарищеский матч, в котором встречались английский «Ноттингем Форест» и немецкий «Байер». Встреча завершилась победой «лесников» со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 августа 2026, среда. 21:45 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
2 : 1
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Ндой – 4'     1:1 Шик – 33'     2:1 Калимуэндо – 90'    

На четвёртой минуте счёт открыл нападающий «Ноттингема» Дан Ндой. На 33-й минуте форвард «фармацевтов» Патрик Шик забил ответный мяч. Арно Калимуэндо забил победный гол на 90-й минуте.

«Ноттингем Форест» завершил сезон-2025/2026 в английской Премьер-лиге на 16-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 44 очка в 38 матчах. Чемпионом АПЛ с 85 очками стал лондонский «Арсенал». В чемпионате Германии «Байер» занял шестое место, заработав 59 очков в 34 играх. Победителем Бундеслиги в сезоне-2025/2026 стала мюнхенская «Бавария», набравшая 89 очков.

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