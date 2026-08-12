Мадридский «Реал» одержал победу над «Депортиво» благодаря голу Браима Диаса

Завершился контрольный матч, в котором встречались испанские «Депортиво» из Ла-Коруньи и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Абанка-Риасор» в Ла-Корунье. «Королевский клуб» одержал победу со счётом 1:0.

На 45+1-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Реала» Браим Диас.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 86 очков и занял второе место, уступив «Барселоне» с 94 очками.

«Депортиво» выступит в высшем дивизионе чемпионата Испании в сезоне-2026/2027. По итогам сезона-2025/2026 команда заняла второе место в Сегунде, набрав 77 очков, и завоевала право сыграть в Ла Лиге.