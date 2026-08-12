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Депортиво — Реал Мадрид, результат матча 12 августа 2026, счет 0:1, товарищеский матч

Мадридский «Реал» одержал победу над «Депортиво» благодаря голу Браима Диаса
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Завершился контрольный матч, в котором встречались испанские «Депортиво» из Ла-Коруньи и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Абанка-Риасор» в Ла-Корунье. «Королевский клуб» одержал победу со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
Депортиво
Ла-Корунья, Испания
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Диас – 45+1'    

На 45+1-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Реала» Браим Диас.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 86 очков и занял второе место, уступив «Барселоне» с 94 очками.

«Депортиво» выступит в высшем дивизионе чемпионата Испании в сезоне-2026/2027. По итогам сезона-2025/2026 команда заняла второе место в Сегунде, набрав 77 очков, и завоевала право сыграть в Ла Лиге.

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