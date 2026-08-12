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«Слава богу, не «Чернобыль». Рейнольдс — про фанатов «Рексема», переехавших из-за сериала

«Слава богу, не «Чернобыль». Рейнольдс — про фанатов «Рексема», переехавших из-за сериала
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Канадский актёр, владелец «Рексема» Райан Рейнольдс отреагировал на решение фанатов из Техаса переехать в Великобританию. Болельщики захотели сменить страну после просмотра сериала о клубе Чемпионшипа.

«Слава богу, они не смотрели «Чернобыль», — написал Рейнольдс в своём аккаунте в социальной сети X.

В минувшем сезоне валлийская команда на два очка отстала от ставшего шестым «Халла» (73 очка) и заняла седьмое место, не попав в плей-офф Чемпионшипа за право сыграть в английской Премьер-лиге.

Отметим, седьмое место стало наивысшим достижением «Рексема» в его истории — ранее рекордным для команды было 15-е место во втором дивизионе в сезоне-1978/1979.

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