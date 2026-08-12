Испанский специалист Хави стал главным тренером сборной Нидерландов. Контракт с наставником рассчитан до чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщает аккаунт «оранжевых» в социальной сети X.

Фото: Пресс-служба сборной Нидерландов по футболу

Ранее Рональд Куман покинул пост наставника национальной команды Нидерландов. Он возглавлял сборную с 2023 года. На ЧМ-2026 Нидерланды уступили в 1/16 финала сборной Марокко в послематчевой серии пенальти — 1:1 (2:3 пен.).

Хави возглавлял «Барселону» с 2021 по 2024 год. Под его руководством каталонская команда выигрывала чемпионат Испании и Суперкубок страны. До этого специалист тренировал катарский «Аль-Садд».