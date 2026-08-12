Вингер «Барселоны» успешно перенёс операцию после разрыва связки колена

Вингер «Барселоны» Руни Барджи успешно перенёс операцию из-за разрыва передней крестообразной связки колена. Хирургическое вмешательство провели в одной из больниц Барселоны под контролем медицинской службы клуба, об этом говорится в официальном сообщении сине‑гранатовых.

Клуб не озвучивает точные сроки восстановления игрока, однако очевидно, что Барджи надолго выпадет из игрового ритма. По данным СМИ, возвращение футболиста возможно примерно через шесть-семь месяцев, хотя реабилитация после подобных травм нередко длится дольше.

Это не первое повреждение такого рода в карьере вингера — в мае 2024 года он уже травмировал крестообразную связку правого колена, выступая тогда за «Копенгаген».

Барджи перешёл в «Барселону» летом 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.