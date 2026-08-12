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«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Кварацхелия открыл счёт на 20-й минуте в матче Суперкубка УЕФА 2026

«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Кварацхелия открыл счёт на 20-й минуте
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В эти минуты идёт матч Суперкубка УЕФА 2026 года между клубами «ПСЖ» (Франция) и «Астон Вилла» (Англия). Игра проходит на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра выступает Омар Абдулкадир Артан из Сомали. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт — 1:0 в пользу «ПСЖ».

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

Первый мяч в матче забил нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия на 20-й минуте.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.

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