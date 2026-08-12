«Црвену Звезду» может возглавить тренер, которого связывали со «Спартаком» — Direktno

Новым главным тренером «Црвены Звезды» может стать испанский специалист Альберт Риера, сообщает Direktno.

Руководство сербского клуба хотело бы видеть на этой должности местного специалиста, но признаёт отсутствие идеального кандидата на рынке. Поэтому вариант с Риерой является приоритетным. Сообщается, что сделку оформят в ближайшие дни.

В ноябре 2025 года СМИ сообщали об интересе к Риере со стороны московского «Спартака», который искал нового тренера после расставания с Деяном Станковичем.

Ранее «Црвена Звезда» сообщила, что Деян Станкович подал в отставку после поражения сербской команды от «Хапоэля» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Последним местом работы 44-летнего Риеры был «Айнтрахт» из Франкфурта. Он возглавлял команду с февраля по май 2026 года.