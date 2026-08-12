«Арсенал» снова заинтересовался защитником «Астон Виллы» на фоне ситуации с Ромеро — BBC

«Арсенал» вновь проявляет интерес к защитнику «Астон Виллы» Эзри Консе, сообщает BBC.

Ранее лондонский клуб уже рассматривал трансфер игрока и оценивал его в £ 30 млн (€ 35 млн). Сейчас «Вилла» запрашивает за английского защитника порядка £ 60 млн (€ 70 млн).

Возобновление переговоров связано с ситуацией вокруг защитника Кристиана Ромеро — «Тоттенхэм» чётко обозначил, что не намерен допускать переход футболиста к конкурентам, из‑за чего «Арсенал» вернулся к кандидатуре Консы.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 встречах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.