«Любой клуб рад такому игроку, но не «Атлетико». Президент «матрасников» — о Роналду

Президент «Атлетико» Энрике Сересо исключил возможность выступления нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду за мадридский клуб, подчеркнув при этом высочайший уровень футболиста.

«Роналду, безусловно, фантастический игрок, но он не смог бы выступать за «Атлетико». Любая команда была бы рада заполучить футболиста такого уровня. Однако одно дело — признавать его величие, а другое — представить в футболке «Атлетико», — приводит слова Сересо AS.

Напомним, Криштиану выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год и установил рекорд клуба, став его лучшим бомбардиром с 450 голами. В 2022 году на фоне второго ухода Роналду из «Манчестер Юнайтед» в медиа активно обсуждался потенциальный трансфер форварда в «Атлетико».