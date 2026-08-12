«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Маджо сравнял счёт на 45-й минуте

В эти минуты идёт матч Суперкубка УЕФА 2026 года между клубами «ПСЖ» (Франция) и «Астон Вилла» (Англия). Игра проходит на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Омар Абдулкадир Артан из Сомали. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт — 1:1.

Форвард «Астон Виллы» Брайан Маджо сравнял счёт на 45-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия на 20-й минуте.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.