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Брайан Маджо стал самым молодым автором гола в матче за Суперкубок УЕФА

Брайан Маджо стал самым молодым автором гола в матче за Суперкубок УЕФА
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Нападающий «Астон Виллы» Брайан Маджо стал самым молодым автором гола в матче за Суперкубок УЕФА. Это случилось во встрече с «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра выступает Омар Абдулкадир Артан из Сомали. На момент публикации счёт — 1:1.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

Форвард забил гол в возрасте 17 лет и 212 дней. Брайан Маджо сравнял счёт на 45-й минуте встречи.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.

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