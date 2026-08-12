Брайан Маджо стал самым молодым автором гола в матче за Суперкубок УЕФА

Нападающий «Астон Виллы» Брайан Маджо стал самым молодым автором гола в матче за Суперкубок УЕФА. Это случилось во встрече с «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра выступает Омар Абдулкадир Артан из Сомали. На момент публикации счёт — 1:1.

Форвард забил гол в возрасте 17 лет и 212 дней. Брайан Маджо сравнял счёт на 45-й минуте встречи.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.