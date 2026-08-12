«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Лидс» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречались английские «Манчестер Юнайтед» и «Лидс». Встреча прошла на стадионе «Кроук Парк» (Дублин, Ирландия). Матч завершился вничью счётом 1:1.

Первый мяч в матче забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее на 16-й минуте. На 29-й минуте полузащитник «Лидса» Бренден Ааронсон установил окончательный счёт — 1:1.

Предыдущие товарищеские матчи команды провели 8 августа. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «ПСЖ» (1:1), а «Лидс» одержал победу над «РБ Лейпциг» (2:0).

По итогам сезона-2025/2026 «Манчестер Юнайтед» занял третье место в английской Премьер-лиге. Команда из Манчестера набрала 71 очко за 38 матчей. «Лидс» расположился на 14-й строчке, заработав 47 очков. Чемпионом Англии сезона-2025/2026 стал лондонский «Арсенал», набравший 85 очков.