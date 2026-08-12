15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо: «Атлетико» оформил переход Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма»

Фабрицио Романо: «Атлетико» оформил переход Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма»
Комментарии

Защитник Кристиан Ромеро стал игроком мадридского «Атлетико», об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

Защитник сборной Аргентины перешёл из английского «Тоттенхэма» — переговоры между клубами успешно завершены.

Ранее интерес к Ромеро проявляли «Барселона» и «Арсенал». Каталонцы рассматривали аргентинца как замену Рональду Араухо, отданному в аренду в «Ливерпуль», но в итоге сосредоточились на сделке по опорному полузащитнику «Манчестер Сити» Родри и не делали предложений по Ромеро. «Тоттенхэм» также не стал продавать игрока в «Арсенал», не желая усиливать конкурента по АПЛ.

В сезоне-2025/2026 28-летний Кристиан Ромеро провёл 32 матча, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Любой клуб рад такому игроку, но не «Атлетико». Президент «матрасников» — о Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android