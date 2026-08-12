15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави высказался после назначения на пост главного тренера сборной Нидерландов

Хави высказался после назначения на пост главного тренера сборной Нидерландов
Комментарии

Испанский специалист Хави высказался после назначения на пост главного тренера сборной Нидерландов.

«Думаю, это огромная честь — стать главным тренером сборной Нидерландов. Как человек, получивший образование в академии «Барселоны», на которого оказали сильное влияние Йохан Круифф и Ринус Михелс, я чувствую особую связь с нидерландским футболом. Можно сказать, что я в некотором роде сын футбола Нидерландов. Другие великие тренеры, особенно Луи ван Гал, под руководством которого я дебютировал в «Барселоне», и Франк Райкард, также сыграли важную роль в моём становлении как игрока и тренера.

У Нидерландов богатая футбольная культура и чёткое видение, которое также привлекает меня: атакующий футбол, основанный на владении мячом, с креативом, страстью и убежденностью. Конечно, главной целью всегда является победа, но я предпочитаю делать это таким образом, чтобы эти характеристики проявились и чтобы люди могли наслаждаться. Потенциал для этого присутствует, так же как и хороший фундамент для развития. С нетерпением жду начала этого испытания вместе с игроками, персоналом и всеми сотрудниками ассоциации», — приводит слова Хави сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

Ранее Рональд Куман покинул пост наставника национальной команды Нидерландов. Он возглавлял сборную с 2023 года. На ЧМ-2026 Нидерланды уступили в 1/16 финала сборной Марокко в послематчевой серии пенальти — 1:1 (2:3 пен.).

Материалы по теме
«Спартак» берёт вратаря, замена Родри для «Сити» и Лукаку в Турции. Трансферы и слухи дня
«Спартак» берёт вратаря, замена Родри для «Сити» и Лукаку в Турции. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android