Испанский специалист Хави высказался после назначения на пост главного тренера сборной Нидерландов.

«Думаю, это огромная честь — стать главным тренером сборной Нидерландов. Как человек, получивший образование в академии «Барселоны», на которого оказали сильное влияние Йохан Круифф и Ринус Михелс, я чувствую особую связь с нидерландским футболом. Можно сказать, что я в некотором роде сын футбола Нидерландов. Другие великие тренеры, особенно Луи ван Гал, под руководством которого я дебютировал в «Барселоне», и Франк Райкард, также сыграли важную роль в моём становлении как игрока и тренера.

У Нидерландов богатая футбольная культура и чёткое видение, которое также привлекает меня: атакующий футбол, основанный на владении мячом, с креативом, страстью и убежденностью. Конечно, главной целью всегда является победа, но я предпочитаю делать это таким образом, чтобы эти характеристики проявились и чтобы люди могли наслаждаться. Потенциал для этого присутствует, так же как и хороший фундамент для развития. С нетерпением жду начала этого испытания вместе с игроками, персоналом и всеми сотрудниками ассоциации», — приводит слова Хави сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

Ранее Рональд Куман покинул пост наставника национальной команды Нидерландов. Он возглавлял сборную с 2023 года. На ЧМ-2026 Нидерланды уступили в 1/16 финала сборной Марокко в послематчевой серии пенальти — 1:1 (2:3 пен.).