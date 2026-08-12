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Видео: игрок «Комо» Батурина обыграл двух защитников и забил гол в ворота «Арсенала»

Видео: игрок «Комо» Батурина обыграл двух защитников и забил гол в ворота «Арсенала»
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Полузащитник итальянского «Комо» Мартин Батурина забил гол после дриблинга в товарищеском матче с лондонским «Арсеналом». Благодаря голу хорватского хавбека встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 августа 2026, среда. 21:30 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 1
4 : 3
Комо
Комо, Италия
1:0 Льюис-Скелли – 33'     1:1 Батурина – 43'    

Видео доступно на странице «ПРО английский футбол» во «ВКонтакте».

«Арсенал» завершил сезон-2025/2026 в английской Премьер-лиге, став чемпионом турнира. Команда набрала 85 очков в 38 матчах. В Лиге чемпионов УЕФА прошедшего сезона «канониры» дошли до финала, где уступили «Пари Сен-Жермен» — 1:1 (3:4 пен.). В чемпионате Италии «Комо» занял четвёртое место, заработав 71 очко в 38 играх. Победителем Серии А в сезоне-2025/2026 стал миланский «Интер», набравший 87 очков.

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