Видео: игрок «Комо» Батурина обыграл двух защитников и забил гол в ворота «Арсенала»

Полузащитник итальянского «Комо» Мартин Батурина забил гол после дриблинга в товарищеском матче с лондонским «Арсеналом». Благодаря голу хорватского хавбека встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Видео доступно на странице «ПРО английский футбол» во «ВКонтакте».

«Арсенал» завершил сезон-2025/2026 в английской Премьер-лиге, став чемпионом турнира. Команда набрала 85 очков в 38 матчах. В Лиге чемпионов УЕФА прошедшего сезона «канониры» дошли до финала, где уступили «Пари Сен-Жермен» — 1:1 (3:4 пен.). В чемпионате Италии «Комо» занял четвёртое место, заработав 71 очко в 38 играх. Победителем Серии А в сезоне-2025/2026 стал миланский «Интер», набравший 87 очков.